Потери РФ за сутки: минус 1 150 оккупантов и 69 артсистем
Четверг, 27 февраля 2025, 07:37
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 150 российских захватчиков и 373 единицы вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 871 850 (+1 150) человек,
- танков – 10 209 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 21 196 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 23 755 (+69) ед,
- средств ПВО – 1 086 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 102 (+141) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 38 842 (+140) ед,
- специальной техники – 3 760 (+1) ед.
Данные уточняются.