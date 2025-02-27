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Потери РФ за сутки: минус 1 150 оккупантов и 69 артсистем

Ирина БалачукЧетверг, 27 февраля 2025, 07:37
Потери РФ за сутки: минус 1 150 оккупантов и 69 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 150 российских захватчиков и 373 единицы вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 871 850 (+1 150) человек,
  • танков – 10 209 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 196 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 23 755 (+69) ед,
  • средств ПВО – 1 086 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 102 (+141) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 38 842 (+140) ед,
  • специальной техники – 3 760 (+1) ед.

Данные уточняются.

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