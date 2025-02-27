Келлог зустрівся з Леммі: говорили про збільшення витрат на оборону і мир в Європі
Четвер, 27 лютого 2025, 08:07
Велика Британія збільшить витрати на оборону і готова співпрацювати зі США щодо закінчення війни Росії проти України, заявив спецпредставник американського президента з питань України та РФ Кіт Келлог.
Джерело: Келлог в соцмережі Х
Пряма мова представника США: "Я мав чудову зустріч із міністром закордонних справ Девідом Леммі сьогодні у Вашингтоні. Велика Британія збільшує витрати на оборону та готова співпрацювати зі США для припинення війни в Україні та збереження миру у Європі".
Деталі: Келлог додав, що президент США і він сам погоджуються, що мир – це головний пріоритет.
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"І ми збираємося це зробити", – підсумував представник США.