Келлог зустрівся з Леммі: говорили про збільшення витрат на оборону і мир в Європі

Cпецпредставник американського президента з питань України та РФ Кіт Келлог і міністр закордонних справ Девід Леммі. Фото з мережі Х Келлога

Велика Британія збільшить витрати на оборону і готова співпрацювати зі США щодо закінчення війни Росії проти України, заявив спецпредставник американського президента з питань України та РФ Кіт Келлог.



Джерело: Келлог в соцмережі Х

Пряма мова представника США: "Я мав чудову зустріч із міністром закордонних справ Девідом Леммі сьогодні у Вашингтоні. Велика Британія збільшує витрати на оборону та готова співпрацювати зі США для припинення війни в Україні та збереження миру у Європі".

Деталі: Келлог додав, що президент США і він сам погоджуються, що мир – це головний пріоритет.

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"І ми збираємося це зробити", – підсумував представник США.