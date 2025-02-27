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Кэллог встретился с Лемми: говорили об увеличении расходов на оборону и мире в Европе

Ирина БалачукЧетверг, 27 февраля 2025, 08:07
Кэллог встретился с Лемми: говорили об увеличении расходов на оборону и мире в Европе
Спецпредставитель американского президента по вопросам Украины и РФ Кит Кэллог и министр иностранных дел Дэвид Лемми. Фото из сети Х Келлога

Великобритания увеличит расходы на оборону и готова сотрудничать с США относительно окончания войны России против Украины, заявил спецпредставитель американского президента по вопросам Украины и РФ Кит Кэллог.

Источник: Келлог в соцсети Х

Прямая речь представителя США: "У меня была замечательная встреча с министром иностранных дел Дэвидом Лемми сегодня в Вашингтоне. Великобритания увеличивает расходы на оборону и готова сотрудничать с США для прекращения войны в Украине и сохранения мира в Европе".

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Детали: Келлог добавил, что президент США и он сам соглашаются, что мир – это главный приоритет.

"И мы собираемся это сделать", – подытожил представитель США.

СШАВеликобританияУкраинамир
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