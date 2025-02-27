Росіяни найчастіше атакували Покровський та Новопавлівський напрямки за добу – Генштаб

За добу на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, ворог намагається захопити Покровськ – на цьому напрямку зафіксовано найбільшу кількість штурмів окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (26 січня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних ударів (4 ракети), 81 авіаудару, скинувши 121 КАБ. Крім цього, здійснив близько 6000 обстрілів, зокрема 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2557 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку російські війська 5 разів намагалися прорвати оборону українських захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної.

На Куп’янському напрямку загарбники вчора атакували 5 разів. Українські військові відбивали штурми противника біля Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 5 атак. Вони намагалися прорвати оборону поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини.

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На Сіверському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 5 разів у районах Часового Яру, Новомаркового, Васюківки та Ступочок.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 10 атак у районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 33 штурми противника в напрямку Тарасівки, Новоторецького, Миролюбівки, Проміня, Леонтовичів, Котлиного, Удачного, Надіївки та Успенівки.

На Новопавлівському напрямку російські війська протягом минулої доби атакували 19 разів у напрямку Костянтинополя, Роздольного, Шевченка та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 3 атаки противника в бік Чарівного.

На Оріхівському напрямку російські війська 2 рази штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Протягом минулої доби російська авіація завдала 16 ударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснила 463 обстріли, 36 із них – із реактивних систем залпового вогню. Українські військові відбили 18 штурмів противника.