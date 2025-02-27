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Россияне чаще всего атаковали Покровское и Новопавловское направления за сутки – Генштаб

Степан ГафткоЧетверг, 27 февраля 2025, 08:23
Россияне чаще всего атаковали Покровское и Новопавловское направления за сутки – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

За сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений, враг пытается захватить Покровск – на этом направлении зафиксировано наибольшее количество штурмов оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (26 января – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных удара (4 ракеты), 81 авиаудар, сбросив 121 КАБ. Кроме этого, совершил около 6000 обстрелов, в том числе 109 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2557 дронов-камикадзе".  

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Детали: На Харьковском направлении российские войска 5 раз пытались прорвать оборону украинских защитников в сторону Волчанска, Строевки и Двуречной.

На Купянском направлении захватчики вчера атаковали 5 раз. Украинские военные отбивали штурмы противника у Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении россияне совершили 5 атак. Они пытались прорвать оборону вблизи Колодязов, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины.

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На Северском направлении украинские воины успешно отбили атаку противника в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 5 раз в районах Часового Яра, Новомаркового, Васюковки и Ступочек.

На Торецком направлении российские войска совершили 10 атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 33 штурма противника в направлении Тарасовки, Новоторецкого, Миролюбовки, Проминя, Леонтовичей, Котлиного, Удачного, Надиевки и Успеновки.

На Новопавловском направлении российские войска за прошедшие сутки атаковали 19 раз в направлении Константинополя, Раздольного, Шевченко и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника в сторону Волшебного.

На Ореховском направлении российские войска 2 раза штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки российская авиация нанесла 16 ударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также осуществила 463 обстрела, 36 из них – из реактивных систем залпового огня. Украинские военные отбили 18 штурмов противника.

российско-украинская войнаГенштабвойна
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