Росія атакувала Україну 166-ма дронами, 162 – не долетіли до цілі

У ніч на 27 лютого російські військові атакували Україну 166-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 162 дрони не досягли цілей – 90 БпЛА збили сили ППО, ще 72 – локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У ніч на 27 лютого 2025 року (із 20.00 26 лютого) противник атакував 166-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

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Станом на 09.00 підтверджено збиття 90-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

72 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.