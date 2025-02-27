Россия атаковала Украину 166-ю дронами, 162 – не долетели до цели

В ночь на 27 февраля российские военные атаковали Украину 166-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 162 дрона не достигли целей - 90 БпЛА сбили силы ПВО, еще 72 - локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС: "В ночь на 27 февраля 2025 года (с 20.00 26 февраля) противник атаковал 166-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ.

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По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 90-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

72 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий)".

Детали: В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Черниговская и Сумская области.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.