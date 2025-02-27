Рада зобовʼязала Умєрова зʼявитися на комітет і обговорити питання озброєння для ЗСУ

Умєров у парламенті. ілюстративне фото з Facebook

Верховна Рада підтримала пропозицію зобовʼязати міністра оборони Рустема Умєрова зʼявитися на засідання комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони і розвідки для обговорення питань щодо забезпечення Збройних сил України озброєнням у разі проблем із поставками від США.

Джерело: засідання Верховної Ради 27 лютого

Деталі: Народний депутат із парламентської фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що міністр оборони Умєров систематично не зʼявляється на комітетські засідання, попри численні запрошення.

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Пряма мова секретаря комітету Костенка: "Хочу поставити на голосування пропозицію ухвалити рішення про доручення комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підготувати на розгляд Верховної Ради питання щодо забезпечення озброєнням наших Збройних сил у разі проблем із нашими партнерами, Сполученими Штатами Америки, та невідкладно провести засідання Комітету за обовʼязкової участі міністра оборони".

Деталі: "За" проголосували 234 народні депутати.

Напередодні депутатка із фракції "Голос" Соломія Бобровська повідомила, що міністр оборони відмовився прийти на закрите засідання оборонного комітету, щоби доповісти про "поточний стан і перспективи диверсифікації надання міжнародної військової допомоги".

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