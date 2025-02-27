Рада обязала Умерова явиться на комитет и обсудить вопрос вооружения для ВСУ
Верховная Рада поддержала предложение обязать министра обороны Рустема Умерова явиться на заседание комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки для обсуждения вопросов по обеспечению Вооруженных сил Украины вооружением в случае проблем с поставками от США.
Источник: заседание Верховной Рады 27 февраля
Детали: Народный депутат из парламентской фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что министр обороны Умеров систематически не является на комитетские заседания, несмотря на многочисленные приглашения.
Прямая речь секретаря комитета Костенко: "Хочу поставить на голосование предложение принять решение о поручении комитету ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки подготовить на рассмотрение Верховной Рады вопрос об обеспечении вооружением наших Вооруженных сил в случае проблем с нашими партнерами, Соединенными Штатами Америки, и безотлагательно провести заседание комитета при обязательном участии министра обороны".
Детали: "За" проголосовали 234 народных депутата.
Накануне депутат из фракции "Голос" Соломия Бобровская сообщила, что министр обороны отказался прийти на закрытое заседание оборонного комитета, чтобы доложить о "текущем состоянии и перспективах диверсификации предоставления международной военной помощи".
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп обвинил главу украинского государства Владимира Зеленского в развязывании войны и назвал его диктатором.
- После заявлений Трампа спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в Конгрессе "нет аппетита" к еще одному законопроекту о помощи Украине.