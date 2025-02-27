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Буданов: Можна швидко дійти до перемир’я з РФ, але не до миру

Олександр ШумілінЧетвер, 27 лютого 2025, 12:48
Буданов: Можна швидко дійти до перемир’я з РФ, але не до миру
Фото: УП

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що дійти до перемир’я з Росією можна швидко, але не до миру.

Джерело: інтерв’ю Буданова "Укрінформу"

Пряма мова: "Звичайно, тактика кнута і пряника (буде залишатися головною для РФ в стосунках з Україною – ред.), як-то кажуть. Вони завжди так будуть робити: тиснути на нас і пропонувати різні фінансово цікаві речі для інших сторін, яким приймати в цьому участь. Так було завжди і нічого у них не зміниться.

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Тут інше питання – перемир’я чи мир. Це абсолютно різні речі. Дійти швидко до перемир’я, я просто особисту можу сказати думку, – в принципі, це реально. Дійти швидко до миру – ні".

Деталі: Буданов знову повторив, що Росії потрібна зараз перерва, тому що якщо до 2026-го року вона не виходять з війни, то втрачає "шанс на світове лідерство".

"Їм лишається максимум рівень регіонального лідерства, що їх абсолютно не влаштовує. Ціна війни занадто висока, фінансова ціна війни. Вона не дає розвивати країну, не дає займатися масштабними проєктами та ін. Є брак технологій, технологічних рішень, які відсутні в Російській Федерації, перш за все по розробці арктичних регіонів, по видобутку там газу та ін", - сказав він.

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Буданов підкреслив, що також в Росії є "перш за все етнічні проблеми, релігійні, трошки техногенні".

"Але це не те, що може радикально змінити ситуацію в РФ. Немає лідера. Якщо з’являється лідер, все може змінитися в один день, як було з Пригожиним, до прикладу. Якщо лідера немає, які б там проблеми не були, все буде так, як воно є. Режим у нього абсолютно стабільний. Немає там того, хто може ставити серйозну загрозу, просто не існує", - підсумував начальник ГУР.

Передісторія:

  • Раніше в лютому Буданов висловив думку, що до кінця 2025 року вдасться досягти режиму припинення вогню на фронті.

БудановРосіявійна
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