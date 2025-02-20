Буданов: Думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив думку, що до кінця 2025 року вдасться досягти режиму припинення вогню на фронті.

Джерело: Буданов в інтерв'ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву

Пряма мова глави розвідки: "Вас цікавить суто моя особиста думка? Думаю, що так. Це парадоксальна ситуація: незважаючи на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні (настільки, наскільки це можливо), водночас я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго і наскільки буде ефективно – це інше питання. Але те, що це станеться, то я думаю, що це станеться. Для цього є більшість складових".

Реклама:

Деталі: Говорячи про можливих миротворців, Буданов поставив під сумнів, що це стане гарантією безпеки, оскільки "немає жодної країни у світі, де введення миротворців спрацювало".

Він також додав, що Росія не припинить спроб дестабілізувати ситуацію всередині України.

"Щось кардинально нове і масштабне ні росіяни, ні ми вже не зможемо придумати. Усе вже відпрацьовано. Так, спроби (дестабілізувати Україну – ред.) будуть. Але нічого страшного – будь-яка дія має протидію", – підсумував глава ГУР.

РЕКЛАМА:

Передісторія: