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Війна 2025

Буданов: Думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню

Ірина БалачукЧетвер, 20 лютого 2025, 14:00
Буданов: Думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню
Кирило Буданов. Фото УП

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив думку, що до кінця 2025 року вдасться досягти режиму припинення вогню на фронті.

Джерело: Буданов в інтерв'ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву

Пряма мова глави розвідки: "Вас цікавить суто моя особиста думка? Думаю, що так. Це парадоксальна ситуація: незважаючи на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні (настільки, наскільки це можливо), водночас я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго і наскільки буде ефективно – це інше питання. Але те, що це станеться, то я думаю, що це станеться. Для цього є більшість складових".

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Деталі: Говорячи про можливих миротворців, Буданов поставив під сумнів, що це стане гарантією безпеки, оскільки "немає жодної країни у світі, де введення миротворців спрацювало".

Він також додав, що Росія не припинить спроб дестабілізувати ситуацію всередині України.

"Щось кардинально нове і масштабне ні росіяни, ні ми вже не зможемо придумати. Усе вже відпрацьовано. Так, спроби (дестабілізувати Україну – ред.) будуть. Але нічого страшного – будь-яка дія має протидію", – підсумував глава ГУР. 

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Передісторія: 

Будановросійсько-українська війна
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