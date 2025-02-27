Буданов: Можно быстро дойти до перемирия с РФ, но не до мира

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что дойти до перемирия с Россией можно быстро, но не до мира.

Источник: интервью Буданова "Укринформу"

Прямая речь: "Конечно, тактика кнута и пряника (будет оставаться главной для РФ в отношениях с Украиной - ред.), как говорится. Они всегда так будут делать: давить на нас и предлагать различные финансово интересные вещи для других сторон, которым принимать в этом участие. Так было всегда и ничего у них не изменится.

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Здесь другой вопрос - перемирие или мир. Это совершенно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личное могу сказать мнение, - в принципе, это реально. Дойти быстро до мира - нет".

Детали: Буданов снова повторил, что России нужен сейчас перерыв, потому что если до 2026-го года она не выходят из войны, то теряет "шанс на мировое лидерство".

"Им остается максимум уровень регионального лидерства, что их совершенно не устраивает. Цена войны слишком высока, финансовая цена войны. Она не дает развивать страну, не дает заниматься масштабными проектами и др. Есть нехватка технологий, технологических решений, которые отсутствуют в Российской Федерации, прежде всего по разработке арктических регионов, по добыче там газа и др.", - сказал он.

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Буданов подчеркнул, что также в России есть "прежде всего этнические проблемы, религиозные, немножко техногенные".

"Но это не то, что может радикально изменить ситуацию в РФ. Нет лидера. Если появляется лидер, все может измениться в один день, как было с Пригожиным, к примеру. Если лидера нет, какие бы там проблемы ни были, все будет так, как оно есть. Режим у него абсолютно стабильный. Нет там того, кто может ставить серьезную угрозу, просто не существует", - подытожил начальник ГУР.

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