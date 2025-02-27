Білогорівка під контролем Сил оборони, поодиноких росіян вибивають із селища – УП

Селище Білогорівка Луганської області, яке нещодавно українські аналітики DeepState позначили на своїй мапі як суцільну "сіру зону", перебуває під контролем Сил оборони. Внаслідок штурмових дій, які російська армія розпочала в середині грудня, частина окупантів змогла прорватися в селище і сховатися там – зараз їх звідти вибиває 81-ша бригада ДШВ.

Джерела: поінформований співрозмовник УП у 81 бригаді, пресофіцер 81 бригади Володимир Голягін у коментарі УП

Пряма мова співрозмовника: "З 14 грудня 2024-го року почалися сильні штурмові дії з боку росіян, вони заскочили нам у тил через позиції 54 бригади (з півдня – УП). А поки ми відбивали ті штурми, вони пішли на нас по всій лінії (зі сходу – УП). Тому тепер ми вибиваємо дурачків, які десь поховалися. Ми залишаємося в селі. Тяжко, але тримаємося".

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Деталі: За даними УП, росіяни спочатку прорвалися в напрямку Білогорівки з півдня, а саме з-за терикону крейдового кар’єру, розташованого за межами самого селища. Звідти вони зайшли в тил підрозділам Сил оборони, які обороняли Білогорівку.

мапа – УП

Потім, знаючи, що вся увага 81-ї бригади прикута до цього прориву, окупанти пішли в наступ на селище зі сходу.

мапа – УП

Водночас пресофіцер 81-ї бригади Володимир Голягін у коментарі УП заперечив факт проникнення росіян у Білогорівку.

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Пряма мова пресофіцера: "У грудні справді були інтенсивні штурмові дії, але не настільки, щоб допустити противника всередину селища. У селищі стоять наші підрозділи, росіяни намагаються закріпитися на околицях.

Ми обізнані про інтенсивне накопичення ресурсів противника на околицях селища, що може свідчити про його плани вкотре спробувати встановити контроль над селом.

Наші воїни утримують руїни, які залишились після майже трьох років оборони. На фоні цих всіх подій, новин карта вирівнялась. Білогорівка – під контролем Сил Оборони України".

Передісторія: 24 лютого DeepState повідомив, що росіяни просунулися в Білогорівці.З 15 лютого на карті DeepState вона повністю перебуває в "сірій зоні".

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