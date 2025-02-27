Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Білогорівка під контролем Сил оборони, поодиноких росіян вибивають із селища – УП

Ольга Кириленко, Анастасія ПроцЧетвер, 27 лютого 2025, 13:15
Білогорівка під контролем Сил оборони, поодиноких росіян вибивають із селища – УП
Білогорівка, травень 2022 року.Ілюстративне фото: Getty Images

Селище Білогорівка Луганської області, яке нещодавно українські аналітики DeepState позначили на своїй мапі як суцільну "сіру зону", перебуває під контролем Сил оборони. Внаслідок штурмових дій, які російська армія розпочала в середині грудня, частина окупантів змогла прорватися в селище і сховатися там – зараз їх звідти вибиває 81-ша бригада ДШВ.

Джерела: поінформований співрозмовник УП у 81 бригаді, пресофіцер 81 бригади Володимир Голягін у коментарі УП

Пряма мова співрозмовника: "З 14 грудня 2024-го року почалися сильні штурмові дії з боку росіян, вони заскочили нам у тил через позиції 54 бригади (з півдня – УП). А поки ми відбивали ті штурми, вони пішли на нас по всій лінії (зі сходу – УП). Тому тепер ми вибиваємо дурачків, які десь поховалися. Ми залишаємося в селі. Тяжко, але тримаємося".

Реклама:

Деталі: За даними УП, росіяни спочатку прорвалися в напрямку Білогорівки з півдня, а саме з-за терикону крейдового кар’єру, розташованого за межами самого селища. Звідти вони зайшли в тил підрозділам Сил оборони, які обороняли Білогорівку.

 
мапа – УП

Потім, знаючи, що вся увага 81-ї бригади прикута до цього прориву, окупанти пішли в наступ на селище зі сходу.

 
мапа – УП

Водночас пресофіцер 81-ї бригади Володимир Голягін у коментарі УП заперечив факт проникнення росіян у Білогорівку.

РЕКЛАМА:

Пряма мова пресофіцера: "У грудні справді були інтенсивні штурмові дії, але не настільки, щоб допустити противника всередину селища. У селищі стоять наші підрозділи, росіяни намагаються закріпитися на околицях. 

Ми обізнані про інтенсивне накопичення ресурсів противника на околицях селища, що може свідчити про його плани вкотре спробувати встановити контроль над селом. 

Наші воїни утримують руїни, які залишились після майже трьох років оборони. На фоні цих всіх подій, новин карта вирівнялась. Білогорівка – під контролем Сил Оборони України".

Передісторія: 24 лютого DeepState повідомив, що росіяни просунулися в Білогорівці.З 15 лютого на карті DeepState вона повністю перебуває в "сірій зоні".

Знати більше: Битва за білі гори. Що насправді відбувається в Білогорівці, яка практично не з'являється в новинах

Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Без "Шляху": чоловіки, які їдуть по гуманітарку, перетинатимуть кордон на загальних підставах – ДПСУ
Володаря двох "Оскарів" актора Джина Гекмена знайшли мертвим разом із дружиною
У Трампа скасували понад 90% грантів USAID
Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон
Коломойський програв суд з оскарження націоналізації Приватбанку
ЄС готує найбільший оборонний план після холодної війни: сотні мільярдів євро на безпеку
Усі новини...
Луганська область
DeepState: Ворог просунувся в Білогорівці на Луганщині – селище у "сірій зоні"
"РФ перетворила міста на руїни": військові показали, як змінилися Білогорівка, Часів Яр і Торецьк
ОДА: На Луганщині окупанти агітують дев'ятикласників укладати контракти з армією РФ після школи
Останні новини
15:18
На Закарпатті повідомили про підозру чоловікові, який знущався з коня: йому загрожує ув'язнення
15:09
Путін розхвалює адміністрацію Трампа: "Перші контакти вселяють сподівання"
15:01
Завдав збитків держбюджету на понад 4 мільйони: на Закарпатті судитимуть ексдиректора лісгоспу
15:00
Буданов заявив, що знав схему майбутнього нападу Росії ще у 2021 році
15:00
Чи можуть водії отримати штраф, якщо не зупинилися під час хвилини мовчання? Пояснення юристів
14:56
Фон дер Ляєн 2 березня їде в Лондон на саміт Стармера щодо України
14:55
У Мінцифри розповіли, чи задіяні бюджетні кошти у сертифікату для одинаків в "Дії"
14:54
фотоНа Львівщині організатора схеми незаконного виїзду військовозобов’язаних засудили до 7 років
14:54
Заступник гендиректора львівських "Карпати" не повернувся в Україну після тренувальних зборів
14:53
Вкрали понад сотню тонн дизпалива ЗСУ: ДБР викрила схему у військовій частині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: