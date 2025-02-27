Белогоровка под контролем Сил обороны, одиночных россиян выбивают из поселка – УП

Поселок Белогоровка Луганской области, который недавно украинские аналитики DeepState обозначили на своей карте как сплошную "серую зону", находится под контролем Сил обороны. В результате штурмовых действий, которые российская армия начала в середине декабря, часть оккупантов смогла прорваться в поселок и спрятаться там – сейчас их оттуда выбивает 81-я бригада ДШВ.

Источники: информированный собеседник УП в 81 бригаде, пресс-офицер 81 бригады Владимир Голягин в комментарии УП

Прямая речь собеседника: "С 14 декабря 2024-го года начались сильные штурмовые действия со стороны россиян, они заскочили нам в тыл через позиции 54 бригады (с юга – УП). А пока мы отражали те штурмы, они пошли на нас по всей линии (с востока – УП). Поэтому теперь мы выбиваем дурачков, которые где-то спрятались. Мы остаемся в селе. Тяжело, но держимся".

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Детали: По данным УП, россияне сначала прорвались в направлении Белогоровки с юга, а именно из-за террикона мелового карьера, расположенного за пределами самого поселка. Оттуда они зашли в тыл подразделениям Сил обороны, которые обороняли Белогоровку.

карта – УП

Затем, зная, что все внимание 81-й бригады приковано к этому прорыву, оккупанты пошли в наступление на поселок с востока.

карта – УП

В то же время пресс-офицер 81-й бригады Владимир Голягин в комментарии УП отрицает факт проникновения россиян в Белогоровку.

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Прямая речь пресс-офицера: "В декабре действительно были интенсивные штурмовые действия, но не настолько, чтобы допустить противника внутрь поселка. В поселке стоят наши подразделения, россияне пытаются закрепиться на окраинах.

Мы осведомлены об интенсивном накоплении ресурсов противника на окраинах поселка, что может свидетельствовать о его планах в очередной раз попытаться установить контроль над селом.

Наши воины удерживают руины, которые остались после почти трех лет обороны. На фоне этих всех событий, новостная карта выровнялась. Белогоровка – под контролем Сил Обороны Украины".

Предыстория: 24 февраля DeepState сообщил, что россияне продвинулись в Белогоровке. 15 февраля на карте DeepState она полностью находится в "серой зоне".

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