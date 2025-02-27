Буданов каже, що після звільнення Шойгу в армії РФ стали менше красти

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що нове керівництво Міноборони Росії більше працює "в тіні" і там уже зменшили рівень розкрадання в армії.

Джерело: інтерв’ю Буданова "Укрінформу"

Пряма мова: "Вони змогли трошки зменшити рівень розкрадання в російській армії, реально змогли. Це є, але зменшилося. Більше доходить до розвитку, підтримки збройних сил РФ та ін. Ну це те, що на поверхні".

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Деталі: За його словами, після звільнення Сергія Шойгу і призначення в РФ міністром Андрія Бєлоусова, роль медійного Шойгу "сильно впала".

Шойгу наразі очолює Раду безпеки РФ, але, за словами Буданова, на цій посаді колишнього міністра оборони Росії обмежили.

При цьому керівник української розвідки додав, що новий очільник Міноборони РФ "працює нормально": "Технократично сприймається. Тобто, людина, яка займається бюрократичними й організаційними питаннями та ін".