Буданов говорит, что после увольнения Шойгу в армии РФ стали меньше воровать

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что новое руководство Минобороны России больше работает "в тени" и там уже уменьшили уровень хищения в армии.

Источник: интервью Буданова "Укринформу"

Прямая речь: "Они смогли немножко уменьшить уровень хищения в российской армии, реально смогли. Это есть, но уменьшилось. Больше доходит до развития, поддержки вооруженных сил РФ и др. Ну это то, что на поверхности".

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Детали: По его словам, после увольнения Сергея Шойгу и назначения в РФ министром Андрея Белоусова, роль медийного Шойгу "сильно упала".

Шойгу сейчас возглавляет Совет безопасности РФ, но, по словам Буданова, на этой должности бывшего министра обороны России ограничили.

При этом руководитель украинской разведки добавил, что новый глава Минобороны РФ "работает нормально": "Технократически воспринимается. То есть, человек, который занимается бюрократическими и организационными вопросами и др.".