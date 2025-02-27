Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Буданов говорит, что после увольнения Шойгу в армии РФ стали меньше воровать

Алена МазуренкоЧетверг, 27 февраля 2025, 13:27
Буданов говорит, что после увольнения Шойгу в армии РФ стали меньше воровать
Буданов, фото: УП

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что новое руководство Минобороны России больше работает "в тени" и там уже уменьшили уровень хищения в армии.

Источник: интервью Буданова "Укринформу"

Прямая речь: "Они смогли немножко уменьшить уровень хищения в российской армии, реально смогли. Это есть, но уменьшилось. Больше доходит до развития, поддержки вооруженных сил РФ и др. Ну это то, что на поверхности".

Реклама:

Детали: По его словам, после увольнения Сергея Шойгу и назначения в РФ министром Андрея Белоусова, роль медийного Шойгу "сильно упала".

Шойгу сейчас возглавляет Совет безопасности РФ, но, по словам Буданова, на этой должности бывшего министра обороны России ограничили.

При этом руководитель украинской разведки добавил, что новый глава Минобороны РФ "работает нормально": "Технократически воспринимается. То есть, человек, который занимается бюрократическими и организационными вопросами и др.".

БудановРосcиявойнаармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
У Трампа отменили более 90% грантов USAID
Минкульт приостанавливает выдачу писем содействия людям искусства для выезда за границу
Коломойский проиграл суд по обжалованию национализации Приватбанка
ЕС готовит крупнейший оборонный план после холодной войны: сотни миллиардов евро на безопасность
Баканов не фигурирует в уголовных производствах ГБР
Северная Корея отправила дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины
Все новости...
Буданов
Буданов: Можно быстро дойти до перемирия с РФ, но не до мира
Буданов: Россия начала методическую работу по расшатыванию ситуации в Украине осенью 2023 года
Буданов: Думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня
Последние новости
13:44
РФ заявила о переговорах в Стамбуле с США по работе посольств
13:39
Более 1,5 млн ограниченно годных военнообязанных должны пройти ВВК до 5 июня
13:28
Подмена QR-кодов в общественных местах: полиция предостерегает от новой мошеннической схемы
13:27
Буданов говорит, что после увольнения Шойгу в армии РФ стали меньше воровать
13:23
Франция с осени обсуждает с Украиной разработку украинских ископаемых для своей "оборонки" – министр
13:15
картаБелогоровка под контролем Сил обороны, одиночных россиян выбивают из поселка – УП
13:08
Пошлины США на сталь ударят по многомиллиардной цепи поставок из Китая
13:03
Послы G7 приветствовали украинский закон о создании двух специализированных админсудов
13:01
Британский Revolut не имеет лицензий для работы на украинском рынке - НБУ
12:59
карта Март придет с дождем со снегом
Все новости...
Реклама:
Реклама: