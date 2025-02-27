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У Туреччині проходить другий раунд переговорів між США і РФ – росЗМІ

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 27 лютого 2025, 13:44
У Туреччині проходить другий раунд переговорів між США і РФ – росЗМІ
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські посадовці заявили, що 26 лютого у Стамбулі в Туреччині  почався новий раунд переговорів з американськими представниками щодо функціонування посольств.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Переговори відбуваються у резиденції генконсула США у Стамбулі.

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У Держдепартаменті раніше зазначали, що представники США зустрінуться з російськими візаві у Стамбулі для обговорення роботи посольств, але питання України там не порушуватимуть.

Ці переговори відбуваються у продовження зустрічі делегацій США і Росії 18 лютого у Саудівській Аравії, що пройшла тоді без участі представників України.

Після перемовин у Держдепі США повідомили, що делегації домовилися"усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

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А глава МЗС РФ Сергєй Лавров тоді повідомив, що головною домовленістю на переговорах в Ер-Ріяді стало "забезпечення якнайшвидшого призначення послів Росії в США і США в Росії".

СШАРосіяТуреччина
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