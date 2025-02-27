РФ заявила о переговорах в Стамбуле с США по работе посольств

Российские чиновники заявили, что 26 февраля в Стамбуле в Турции начался новый раунд переговоров с американскими представителями по функционированию посольств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Переговоры проходят в резиденции генконсула США в Стамбуле.

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В Госдепартаменте ранее отмечали, что представители США встретятся с российскими визави в Стамбуле для обсуждения работы посольств, но вопрос Украины там не будут поднимать.

Эти переговоры проходят в продолжение встречи делегаций США и России 18 февраля в Саудовской Аравии, которая прошла тогда без участия представителей Украины.

После переговоров в Госдепе США сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" в двусторонних отношениях и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

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А глава МИД РФ Сергей Лавров тогда сообщил, что главной договоренностью на переговорах в Эр-Рияде стало "обеспечение скорейшего назначения послов России в США и США в России".