Зеленський на шляху до США зустрінеться з прем'єром Ірландії

Ірландський прем'єр Міхол Мартін у четвер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським в аеропорту Шеннон.

Джерело: "Європейська правда", Irish Times

Деталі: Мартін скасував очікувану поїздку до Белфаста разом з урядом, пославшись на зміни в розкладі.

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Зеленський прямує до Сполучених Штатів для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

По дорозі він має зробити зупинку в аеропорту Шеннон на заході Ірландії.

Раніше цього тижня Україна заявила, що домовилася зі Сполученими Штатами про рамкову угоду щодо природних ресурсів, яку Трамп оголосив пріоритетною.

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Зеленський заявив, що може підписати угоду у Вашингтоні.

Тим часом Міхол Мартін заявив іншим лідерам, що Ірландія буде "говорити більше, витрачати більше і робити більше" щодо України в новому контексті.

Виступаючи по відеозв'язку на конференції в Києві, присвяченій річниці нападу Росії на Україну, він сказав, що "міжнародний порядок, заснований на правилах, є, в кінцевому рахунку, єдиною основою" для безпеки таких малих країн, як Ірландія.

Сам Мартін відвідає Вашингтон на День Святого Патріка.

Кабінет міністрів України в середу, 26 лютого, схвалив рішення для підписання угоди між Україною та США про використання корисних копалин, яка офіційно має назву "Двостороння угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови".

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.