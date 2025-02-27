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Зеленский на пути в США встретится с премьером Ирландии

Иванна Костина, Алена МазуренкоЧетверг, 27 февраля 2025, 14:22

Ирландский премьер Михол Мартин в четверг встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в аэропорту Шеннон.

Источник: "Европейская правда", Irish Times

Детали: Мартин отменил ожидаемую поездку в Белфаст вместе с правительством, сославшись на изменения в расписании.

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Зеленский направляется в Соединенные Штаты для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По дороге он должен сделать остановку в аэропорту Шеннон на западе Ирландии.

Ранее на этой неделе Украина заявила, что договорилась с Соединенными Штатами о рамочном соглашении по природным ресурсам, которое Трамп объявил приоритетным.

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Зеленский заявил, что может подписать соглашение в Вашингтоне.

Тем временем Михол Мартин заявил другим лидерам, что Ирландия будет "говорить больше, тратить больше и делать больше" в отношении Украины в новом контексте.

Выступая по видеосвязи на конференции в Киеве, посвященной годовщине нападения России на Украину, он сказал, что "международный порядок, основанный на правилах, является, в конечном счете, единственной основой" для безопасности таких малых стран, как Ирландия.

Сам Мартин посетит Вашингтон на День Святого Патрика.

Кабинет министров Украины в среду, 26 февраля, одобрил решение для подписания соглашения между Украиной и США об использовании полезных ископаемых, которое официально называется "Двустороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления".

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.

ИрландияСШАЗеленский
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