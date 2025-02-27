Путін розхвалює адміністрацію Трампа: "Перші контакти вселяють сподівання"

Путін і Трамп у 2019 році. фото Getty Images

Очільник Кремля Володимир Путін розхвалив адміністрацію президента США Дональда Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", відзначаючи, що перші контакти з представниками нової адміністрації вселяють "певні сподівання".

Джерело: Путін під час участі в засіданні колегії ФСБ 17 лютого, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Важливо, що наші сьогоднішні партнери демонструють прагматизм, реальний погляд на речі, відмовляються від багатьох стереотипів, так званих правил і месіанських ідеологічних кліше своїх попередників, які, власне, і призвели до кризи всієї системи міжнародних відносин".

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Деталі: Він заявив, що такі кліше "почали розвалювати зсередини саму західну спільноту".

Російський правитель сказав, що контакти з новою адміністрацією США вселяють "певні сподівання", оскільки є "зустрічний настрій працювати на відновлення міждержавних відносин".

"Про це говорять проблеми і в економіці багатьох західних країн, і у внутрішній політиці. Ми все це бачимо. Особливо яскраво це проявляється під час внутрішньополітичних подій у цих країнах", – сказав лідер РФ.

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