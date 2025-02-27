Путин расхваливает администрацию Трампа: "Первые контакты внушают надежды"

Путин и Трамп в 2019 году. фото Getty Images

Глава Кремля Владимир Путин расхвалил администрацию президента США Дональда Трампа за "прагматизм" и "реальный взгляд на вещи", отмечая, что первые контакты с представителями новой администрации внушают "определенные надежды".

Источник: Путин во время участия в заседании коллегии ФСБ 17 февраля, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений".

Реклама:

Детали: Он заявил, что такие клише "начали разваливать изнутри само западное сообщество".

Российский правитель сказал, что контакты с новой администрацией США внушают "определенные надежды", поскольку есть "встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений".

"Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим. Особенно ярко это проявляется во время внутриполитических событий в этих странах", – сказал лидер РФ.