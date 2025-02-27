РФ вдарила по Костянтинівці: одна людина загинула, 4 поранених

Вранці 27 лютого росіяни атакували Костянтинівку Донецької області: загинула одна людина, ще 4 отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в Facebook, Донецька обласна прокуратура

Пряма мова Філашкіна: "Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що росіяни обстріляли місто "Смерчами" та 152-міліметровою артилерією. Загинув 32-річний чоловік, поранення отримали місцеві жителі від 48 до 82 років.

фото: Донецька ОВА

Також окупанти пошкодили 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 3 підприємства, 3 лінії електропередач, газогін і автомобіль.

фото: Донецька ОВА

"Кожен, хто досі залишається в області, а тим паче у прифронтових містах, щодня ризикує власним життям і здоров’ям! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!", – додав Філашкін.

РЕКЛАМА:

Доповнено: Згодом у прокуратурі уточнили, що російські війська обстріляли приватний сектор Костянтинівки зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки 32-річний місцевий житель загинув у власному будинку від травм, несумісних із життям.

Через деякий час окупанти завдали по місту ще два удари, ймовірно, з РСЗВ "Смерч". Постраждали троє чоловіків віком 48, 62 і 70 років та 82-річна жінка. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузію. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Що передувало: