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РФ вдарила по Костянтинівці: одна людина загинула, 4 поранених

Анастасія ПроцЧетвер, 27 лютого 2025, 15:57
РФ вдарила по Костянтинівці: одна людина загинула, 4 поранених
фото: Донецька ОВА

Вранці 27 лютого росіяни атакували Костянтинівку Донецької області: загинула одна людина, ще 4 отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в Facebook, Донецька обласна прокуратура

Пряма мова Філашкіна: "Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці".

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Деталі: Зазначається, що росіяни обстріляли місто "Смерчами" та 152-міліметровою артилерією. Загинув 32-річний чоловік, поранення отримали місцеві жителі від 48 до 82 років.

 
фото: Донецька ОВА

Також окупанти пошкодили 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 3 підприємства, 3 лінії електропередач, газогін і автомобіль.

 
фото: Донецька ОВА

"Кожен, хто досі залишається в області, а тим паче у прифронтових містах, щодня ризикує власним життям і здоров’ям! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!", – додав Філашкін.

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Доповнено: Згодом у прокуратурі уточнили, що російські війська обстріляли приватний сектор Костянтинівки зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки 32-річний місцевий житель загинув у власному будинку від травм, несумісних із життям.

Через деякий час окупанти завдали по місту ще два удари, ймовірно, з РСЗВ "Смерч". Постраждали троє чоловіків віком 48, 62 і 70 років та 82-річна жінка. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузію. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Що передувало:

  • 26 лютого внаслідок російських ударів по місту Костянтинівка на Донеччині загинули 6 людей, ще 10 постраждали.

Донецька областьвійнажертви
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