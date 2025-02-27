РФ ударила по Константиновке: один человек погиб, 4 раненых

Утром 27 февраля россияне атаковали Константиновку Донецкой области: погиб один человек, еще 4 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Facebook, Донецька обласна прокуратура

Прямая речь Филашкин: "По меньшей мере 1 человек погиб и 4 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке".

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Детали: Отмечается, что россияне обстреляли город "Смерчами" и 152-миллиметровой артиллерией. Погиб 32-летний мужчина, ранения получили местные жители от 48 до 82 лет.

фото: Донецкая ОВА

Также оккупанты повредили 5 частных домов, 4 многоэтажки, админздание, 3 предприятия, 3 линии электропередач, газопровод и автомобиль.

фото: Донецкая ОВА

"Каждый, кто до сих пор остается в области, а тем более в прифронтовых городах, ежедневно рискует собственной жизнью и здоровьем! Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!", – добавил Филашкин.

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Дополнено: Впоследствии в прокуратуре уточнили, что российские войска обстреляли частный сектор Константиновки из ствольной артиллерии. В результате атаки 32-летний местный житель погиб в собственном доме от травм, несовместимых с жизнью.

Через некоторое время оккупанты нанесли по городу еще два удара, вероятно, из РСЗО "Смерч". Пострадали трое мужчин в возрасте 48, 62 и 70 лет и 82-летняя женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

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