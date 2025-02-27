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Зеленський на шляху до США зустрівся з премʼєром Ірландії в аеропорту

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 лютого 2025, 16:07
Зеленський на шляху до США зустрівся з премʼєром Ірландії в аеропорту
Міхол Мартін, Володимир Зеленський, в аеропорту, фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський у четвер, 27 лютого, зупинився в Ірландії, де зустрівся з премʼєр-міністром країни Міхолом Мартіном, який раніше скасував запланований візит до Белфаста, щоб зустрітись з українським президентом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RTÉ

Деталі: Зеленський прибув до аеропорту Шеннон на заході Ірландії в четвер удень, де його зустрів Мартін.

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Він сказав, що радий перебувати в країні та зустрітися з премʼєром Ірландії, та подякував ірландському народу за підтримку, яку вони надають українцям, що були змушені тікати від повномасштабного вторгнення Росії.

Лідери після цього перейшли до VIP-зали аеропорту для переговорів.

Президент України, як повідомлялось раніше, зупинився в Ірландії на шляху до США, де він має зустрітися з Дональдом Трампом для підписання угоди про розробку корисних копалин.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про тещо саме означає ця угода для Києва та Вашингтона

ЗеленськийІрландія
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