Зеленський на шляху до США зустрівся з премʼєром Ірландії в аеропорту

Президент Володимир Зеленський у четвер, 27 лютого, зупинився в Ірландії, де зустрівся з премʼєр-міністром країни Міхолом Мартіном, який раніше скасував запланований візит до Белфаста, щоб зустрітись з українським президентом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RTÉ

Деталі: Зеленський прибув до аеропорту Шеннон на заході Ірландії в четвер удень, де його зустрів Мартін.

Реклама:

Він сказав, що радий перебувати в країні та зустрітися з премʼєром Ірландії, та подякував ірландському народу за підтримку, яку вони надають українцям, що були змушені тікати від повномасштабного вторгнення Росії.

Лідери після цього перейшли до VIP-зали аеропорту для переговорів.

⁦@MichealMartinTD⁩ meets Pres Zelensky ⁦@ShannonAirport⁩ he’s very happy to land & meet Taoiseach & thank him for his support & Irelands support for Ukrainian citizens here ⁦@rtenews⁩ pic.twitter.com/ITFDG1x7Lt РЕКЛАМА: February 27, 2025

Президент України, як повідомлялось раніше, зупинився в Ірландії на шляху до США, де він має зустрітися з Дональдом Трампом для підписання угоди про розробку корисних копалин.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона