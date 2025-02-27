Зеленський на шляху до США зустрівся з премʼєром Ірландії в аеропорту
Президент Володимир Зеленський у четвер, 27 лютого, зупинився в Ірландії, де зустрівся з премʼєр-міністром країни Міхолом Мартіном, який раніше скасував запланований візит до Белфаста, щоб зустрітись з українським президентом.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RTÉ
Деталі: Зеленський прибув до аеропорту Шеннон на заході Ірландії в четвер удень, де його зустрів Мартін.
Він сказав, що радий перебувати в країні та зустрітися з премʼєром Ірландії, та подякував ірландському народу за підтримку, яку вони надають українцям, що були змушені тікати від повномасштабного вторгнення Росії.
Лідери після цього перейшли до VIP-зали аеропорту для переговорів.
@MichealMartinTD meets Pres Zelensky @ShannonAirport he’s very happy to land & meet Taoiseach & thank him for his support & Irelands support for Ukrainian citizens here @rtenews pic.twitter.com/ITFDG1x7Lt— Cathy Halloran (@HalloranCathy) February 27, 2025РЕКЛАМА:
Президент України, як повідомлялось раніше, зупинився в Ірландії на шляху до США, де він має зустрітися з Дональдом Трампом для підписання угоди про розробку корисних копалин.
Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США
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