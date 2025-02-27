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Зеленский на пути в США встретился с премьером Ирландии в аэропорту по пути в США

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 27 февраля 2025, 16:07
Зеленский на пути в США встретился с премьером Ирландии в аэропорту по пути в США
Михол Мартин, Владимир Зеленский в аэропорту, фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский в четверг, 27 февраля, остановился в Ирландии, где встретился с премьер-министром страны Михолом Мартином, который ранее отменил запланированный визит в Белфаст, чтобы встретиться с украинским президентом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RTÉ

Детали: Зеленский прибыл в аэропорт Шеннон на западе Ирландии в четверг днем, где его встретил Мартин.

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Он сказал, что рад находиться в стране и встретиться с премьером Ирландии, и поблагодарил ирландский народ за поддержку, которую они оказывают украинцам, которые были вынуждены бежать от полномасштабного вторжения России.

Лидеры после этого перешли в VIP-зал аэропорта для переговоров.

Президент Украины, как сообщалось ранее, остановился в Ирландии на пути в США, где он должен встретиться с Дональдом Трампом для подписания соглашения о разработке полезных ископаемых.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о томчто именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона

ЗеленскийИрландия
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