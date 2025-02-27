Ердоган поговорив із Зеленським і Лавровим про можливість відправки турецьких миротворців в Україну

Туреччина у розмовах із представниками України та Росії вказала на відкритість до ідеї розміщення своїх військових на українській території як частини "миротворчих сил".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg

Деталі: За даними джерел видання, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив можливе відправлення військ в Україну з Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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Співрозмовники агентства стверджують, що Туреччина не братиме участі в жодній "миротворчій місії", якщо не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.

Росія, яка публічно виступає проти розміщення в Україні військ НАТО, не дала Туреччині конкретної відповіді стосовно цієї ідеї, сказало джерело Bloomberg.

Воно додало, що в переговорах між Анкарою та Москвою це питання не розглядається як першочергове.

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