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Ердоган поговорив із Зеленським і Лавровим про можливість відправки турецьких миротворців в Україну

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоЧетвер, 27 лютого 2025, 16:52
Ердоган поговорив із Зеленським і Лавровим про можливість відправки турецьких миротворців в Україну
Ердоган. фото Getty Images

Туреччина у розмовах із представниками України та Росії вказала на відкритість до ідеї розміщення своїх військових на українській території як частини "миротворчих сил".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg

Деталі: За даними джерел видання, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив можливе відправлення військ в Україну з Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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Співрозмовники агентства стверджують, що Туреччина не братиме участі в жодній "миротворчій місії", якщо не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.

Росія, яка публічно виступає проти розміщення в Україні військ НАТО, не дала Туреччині конкретної відповіді стосовно цієї ідеї, сказало джерело Bloomberg.

Воно додало, що в переговорах між Анкарою та Москвою це питання не розглядається як першочергове.

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Передісторія:

  • В останні тижні європейські держави активізували переговори стосовно розміщення західного контингенту в Україні для контролю за імовірним майбутнім "припиненням вогню".
  • За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.
  • США тим часом висловили підтримку європейській місії, але відмовились брати в ній безпосередню участь.

миротворціТуреччинаЕрдоган
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