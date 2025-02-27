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Эрдоган поговорил с Зеленским и Лавровым о возможности отправки турецких миротворцев в Украину

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоЧетверг, 27 февраля 2025, 16:52
Эрдоган поговорил с Зеленским и Лавровым о возможности отправки турецких миротворцев в Украину
Эрдоган. фото Getty Images

Турция в разговорах с представителями Украины и России указала на открытость к идее размещения своих военных на украинской территории как части "миротворческих сил".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg

Детали: По данным источников издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил возможную отправку войск в Украину с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Собеседники агентства утверждают, что Турция не будет участвовать ни в одной "миротворческой миссии", если не будет вовлечена во все консультации и подготовку по ее формированию.

Россия, которая публично выступает против размещения в Украине войск НАТО, не дала Турции конкретного ответа относительно этой идеи, сказал источник Bloomberg.

Он добавил, что в переговорах между Анкарой и Москвой этот вопрос не рассматривается как первоочередной.

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Предыстория:

  • В последние недели европейские государства активизировали переговоры по размещению западного контингента в Украине для контроля за вероятным будущим "прекращением огня".
  • По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.
  • США тем временем выразили поддержку европейской миссии, но отказались принимать в ней непосредственное участие.

миротворцыТурцияЭрдоган
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