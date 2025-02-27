Эрдоган поговорил с Зеленским и Лавровым о возможности отправки турецких миротворцев в Украину
Турция в разговорах с представителями Украины и России указала на открытость к идее размещения своих военных на украинской территории как части "миротворческих сил".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg
Детали: По данным источников издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил возможную отправку войск в Украину с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Собеседники агентства утверждают, что Турция не будет участвовать ни в одной "миротворческой миссии", если не будет вовлечена во все консультации и подготовку по ее формированию.
Россия, которая публично выступает против размещения в Украине войск НАТО, не дала Турции конкретного ответа относительно этой идеи, сказал источник Bloomberg.
Он добавил, что в переговорах между Анкарой и Москвой этот вопрос не рассматривается как первоочередной.
Предыстория:
- В последние недели европейские государства активизировали переговоры по размещению западного контингента в Украине для контроля за вероятным будущим "прекращением огня".
- По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.
- США тем временем выразили поддержку европейской миссии, но отказались принимать в ней непосредственное участие.