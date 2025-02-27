ЗМІ: Трамп хотів скасувати візит Зеленського, але змінив рішення після розмови з Макроном

BFM TV з посиланням на джерело у французьких дипломатичних колах з’ясувало, що президент США Дональд Трамп нібито хотів скасувати візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, але відмовився від цієї ідеї після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: У середу 26 лютого українська сторона нібито отримала повідомлення з Вашингтона про те, що візит Зеленського і зустріч з Трампом не відбудуться.

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Президент України після того зателефонував Емманюелю Макрону, а той у свою чергу поговорив з Дональдом Трампом і переконував його прийняти Зеленського.

Врешті Трамп змінив думку і сам оголосив про візит Зеленського 28 лютого.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з Трампом планує запитати його, серед іншого, про те, чи припиниться підтримка України з боку Сполучених Штатів та на що може розраховувати Україна, а також запитає про переговори Вашингтона й Москви стосовно України.

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Зеленський зазначив, що питання гарантій безпеки в контексті "угоди про надра" зі США є для нього принциповим, і від майбутньої розмови з Трампом залежатиме, чи матиме угода про копалини успіх, чи "тихенько пройде".

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.