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СМИ: Трамп хотел отменить визит Зеленского, но изменил решение после разговора с Макроном

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 27 февраля 2025, 16:49
СМИ: Трамп хотел отменить визит Зеленского, но изменил решение после разговора с Макроном
Иллюстративное фото: Getty Images

BFM TV со ссылкой на источник во французских дипломатических кругах выяснило, что президент США Дональд Трамп якобы хотел отменить визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, но отказался от этой идеи после разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: В среду 26 февраля украинская сторона якобы получила сообщение из Вашингтона о том, что визит Зеленского и встреча с Трампом не состоятся.

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Президент Украины после того позвонил Эмманюэлю Макрону, а тот в свою очередь поговорил с Дональдом Трампом и убеждал его принять Зеленского.

Наконец Трамп изменил мнение и сам объявил о визите Зеленского 28 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с Трампом планирует спросить его, среди прочего, о том, прекратится ли поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и на что может рассчитывать Украина, а также спросит о переговорах Вашингтона и Москвы относительно Украины.

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Зеленский отметил, что вопрос гарантий безопасности в контексте "соглашения о недрах" с США является для него принципиальным, и от предстоящего разговора с Трампом будет зависеть, будет ли соглашение об ископаемых иметь успех или "тихонько пройдет".

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.

ТрампЗеленскийМакрон
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