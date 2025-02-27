Через російську атаку на Нікопольщину загинув чоловік, ще одна людина постраждала
Четвер, 27 лютого 2025, 17:12
27 лютого 2025 року російські військові атакували Марганецьку громаду Нікопольського району ударним безпілотником. Унаслідок удару загинув 51-річний чоловік, а 52-річна жінка отримала поранення.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Дослівно: "За даними слідства, 27 лютого 2025 року російські військові атакували БпЛА Марганецьку громаду Нікопольського району".
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Деталі: Зазначається, що у результаті атаки загинув 51-річний чоловік, а 52-річна жінка отримала поранення.
Також росіяни пошкодили автомобіль. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).