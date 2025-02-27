Из-за российской атаки на Никопольщину погиб мужчина, еще один человек пострадал

27 февраля 2025 года российские военные атаковали Марганецкую громаду Никопольского района ударным беспилотником. В результате удара погиб 51-летний мужчина, а 52-летняя женщина получила ранения.

Источник: Офис генерального прокурора, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 27 февраля 2025 года российские военные атаковали БпЛА Марганецкую громаду Никопольского района".

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Детали: Отмечается, что в результате атаки погиб 51-летний мужчина, а 52-летняя женщина получила ранения.

Также россияне повредили автомобиль. Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).