Витягає з багнюки позашляховик, доставляє до 300 кг: в армію допустили дрон "Гулівер"

Міністерство оборони допустило до експлуатації в українській армії універсальний наземний роботизований комплекс "Гулівер".

Джерело: Міністерство оборони України з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки

Деталі: Як пише Міноборони, дрон, який спроектували українські інженери, призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах.

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"Гулівер" працює за різних температур, а ткож здатен долати крутосхили.

Заряду акумуляторів вистачає, аби доставити вантаж за кілька десятків кілометрів і повернутись у зворотньому напрямку.

Фото Міноборони

Дослівно: "НРК доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених. Також слугує транспортером для бойових модулів. У відповідній комплектації може виконувати завдання із мінування.

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"Гулівер" може доставляти понад триста кілограмів вантажу дорогами з твердим покриттям і дещо менший за вагою вантаж – малопрохідним бездоріжжям. Тяглового зусилля робота вдосталь, аби витягнути з багнюки невеликий військовий позашляховик".