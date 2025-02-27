Вытаскивает из грязи внедорожник, доставляет до 300 кг: в армию допустили дрон "Гулливер"

Министерство обороны допустило к эксплуатации в украинской армии универсальный наземный роботизированный комплекс "Гулливер".

Источник: Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники

Детали: Как пишет Минобороны, дрон, который спроектировали украинские инженеры, предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных погодных условиях.

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"Гулливер" работает при различных температурах, а также способен преодолевать крутые склоны.

Заряда аккумуляторов хватает, чтобы доставить груз за несколько десятков километров и вернуться в обратном направлении.

Фото Минобороны

Дословно: "НРК доставляет боеприпасы, снаряжение, оборудование, эвакуирует раненых. Также служит транспортером для боевых модулей. В соответствующей комплектации может выполнять задачи по минированию.

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"Гулливер" может доставлять более трехсот килограммов груза по дорогам с твердым покрытием и несколько меньший по весу груз - по малопроходимому бездорожью. Тяглового усилия робота достаточно, чтобы вытащить из грязи небольшой военный внедорожник".