Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Вытаскивает из грязи внедорожник, доставляет до 300 кг: в армию допустили дрон "Гулливер"

Александр ШумилинЧетверг, 27 февраля 2025, 17:49
Вытаскивает из грязи внедорожник, доставляет до 300 кг: в армию допустили дрон Гулливер
Фото Минобороны

Министерство обороны допустило к эксплуатации в украинской армии универсальный наземный роботизированный комплекс "Гулливер".

Источник: Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники

Детали: Как пишет Минобороны, дрон, который спроектировали украинские инженеры, предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных погодных условиях.

Реклама:

"Гулливер" работает при различных температурах, а также способен преодолевать крутые склоны.

Заряда аккумуляторов хватает, чтобы доставить груз за несколько десятков километров и вернуться в обратном направлении.

 
Фото Минобороны

Дословно: "НРК доставляет боеприпасы, снаряжение, оборудование, эвакуирует раненых. Также служит транспортером для боевых модулей. В соответствующей комплектации может выполнять задачи по минированию.

РЕКЛАМА:

"Гулливер" может доставлять более трехсот килограммов груза по дорогам с твердым покрытием и несколько меньший по весу груз - по малопроходимому бездорожью. Тяглового усилия робота достаточно, чтобы вытащить из грязи небольшой военный внедорожник".

армиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Эрдоган поговорил с Зеленским и Лавровым о возможности отправки турецких миротворцев в Украину
СМИ: Трамп хотел отменить визит Зеленского, но изменил решение после разговора с Макроном
Путин расхваливает администрацию Трампа: "Первые контакты внушают надежды"
Без "Шляха": мужчины, которые едут за гуманитаркой, будут пересекать границу на общих основаниях – ГПСУ
Обладателя двух "Оскаров" актера Джина Гекмена нашли мертвым вместе с женой
У Трампа отменили более 90% грантов USAID
Все новости...
армия
Апелляционный суд изменил генералу Горбенко меру пресечения на домашний арест – адвокат
Украли более сотни тонн дизтоплива ВСУ: ГБР разоблачила схему в воинской части
Буданов говорит, что после увольнения Шойгу в армии РФ стали меньше воровать
Последние новости
18:58
Чиновница Черновицкой ОВА, которая якобы не хотела сидеть рядом с ветераном, увольняется с должности
18:43
Санкции западных стран ударили по более чем половине танкеров "теневого флота" РФ
18:32
фотоЦИК признал избранным нардепом кандидатку, которая зайдет в Раду от "Слуги народа"
18:26
В МИД заявили, что Украина уже обсуждает распространение "миротворческой миссии" на небо и море
18:14
Зеленский раскрыл детали переговоров с премьером Ирландии
18:13
фотоАпелляционный суд изменил генералу Горбенко меру пресечения на домашний арест – адвокат
18:09
Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на миротворцев из стран ЕС
18:08
"Космический призрак": Телескоп "Хаббл" зафиксировал образовавшуюся 10 тысяч лет назад туманность.
18:01
"Универсальные воины": в командовании Сухопутных войск утвердили "Этос Пехотинца"
17:54
На украинском рынке морковь стоит в 3,6 раза дороже, чем в прошлом году
Все новости...
Реклама:
Реклама: