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"Універсальні воїни": у командуванні Сухопутних військ затвердили "Етос Піхотинця"

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 лютого 2025, 18:01
Універсальні воїни: у командуванні Сухопутних військ затвердили Етос Піхотинця
фото Сухопутних військ

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ затвердили "Етос Піхотинця" – нову концепцію, що узагальнює систему моральних цінностей, принципів і переконань, які визначають поведінку та дії українських військових у процесі служби.

Джерело: пресслужба КСВ

Деталі: Під час презентації речник сухопутників, полковник Віталій Саранцев акцентував увагу на ролі піхоти у сучасному бойовому середовищі, підкреслюючи важливість самоідентичності та етики у виконанні бойових завдань.

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Начальник управління комунікацій Сухопутних військ також наголосив на важливості підготовки резервістів, які є невід'ємною частиною нашої бойової готовності. "Ми повинні передавати їм не лише знання та навички, але й дух нашої армії. Підготовка резервів має ґрунтуватися на цінностях Етосу", – додав він.

 

"Етос Піхотинця" складається з кількох підрозділів: від короткої історії української піхоти, визначення приначення та місії піхотинців і до стандартів.

Наголошується, що піхотинці є основою Сухопутних військ Збройних сил України.

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"Це універсальні воїни, які виконують найскладніші бойові завдання на передовій, безпосередньо стикаючись із ворогом", – йдеться в тексті.

"Піхота – це символ незламності та мужності, воїни якої є фундаментом захисту України. Їхній вклад у сучасну боротьбу за незалежність є неоціненним, а їхній дух є прикладом для всього народу", – вказано також в етосі.

З повним текстом можна ознайомитись за посиланням.

Збройні сили
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