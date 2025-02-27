"Универсальные воины": в командовании Сухопутных войск утвердили "Этос Пехотинца"

В командовании Сухопутных войск ВСУ утвердили "Этос Пехотинца" – новую концепцию, обобщающую систему моральных ценностей, принципов и убеждений, которые определяют поведение и действия украинских военных в процессе службы.

Источник: пресс-служба КСВ

Детали: Во время презентации спикер сухопутных войск, полковник Виталий Саранцев акцентировал внимание на роли пехоты в современной боевой среде, подчеркивая важность самоидентичности и этики в выполнении боевых задач.

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Начальник управления коммуникаций Сухопутных войск также отметил важность подготовки резервистов, которые являются неотъемлемой частью нашей боевой готовности. "Мы должны передавать им не только знания и навыки, но и дух нашей армии. Подготовка резервов должна основываться на ценностях Этоса", – добавил он.

"Этос Пехотинца" состоит из нескольких подразделений: от краткой истории украинской пехоты, определения назначения и миссии пехотинцев и до стандартов.

Отмечается, что пехотинцы являются основой Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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"Это универсальные воины, которые выполняют самые сложные боевые задачи на передовой, непосредственно сталкиваясь с врагом", – говорится в тексте.

"Пехота – это символ несокрушимости и мужества, воины которой являются фундаментом защиты Украины. Их вклад в современную борьбу за независимость является неоценимым, а их дух является примером для всего народа", – указано также в этосе.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.