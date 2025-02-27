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В МЗС заявили, що Україна вже обговорює поширення "миротворчої місії" на небо і море

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 лютого 2025, 18:26
В МЗС заявили, що Україна вже обговорює поширення миротворчої місії на небо і море
Фото: Getty Images

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу 27 лютого повідомив, що Україна вже веде переговори із західними партнерами про те, що майбутній військовий контингент, який стежитиме за потенційним "перемирʼям", також патрулюватиме повітряний і морський простір.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Тихий нагадав про заяву глави МЗС Андрія Сибіги, який порушив необхідність розширити дискусію про західні контингенти в Україні до "розмови про забезпечення гарантування безпеки повітря і моря".

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Пряма мова: "Ми вважаємо, що якщо наші партнери і союзники обговорювати можливу відправку цих контингентів для забезпечення довгострокових миру та безпеки в Україні, то цілком можливо так само говорити про захист українського неба, зокрема патрулюванням наших союзників і партнерів їхніми літаками".

Також речник наголосив на необхідності "посиленої присутності в Чорному морі", оскільки Росія не відмовляється від намірів порушити свободу судноплавства.

"Ми про це з ними вже говоримо на переговорах і вважаємо, що це серйозна тема, яка потребує обговорення", – зауважив представник МЗС.

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Він додав, що параметри можливої "миротворчої місії" в Україні можуть бути обговорені на зустрічах найближчим часом, зокрема саміті Європейського Союзу 6 березня.

Передісторія:

  • В останні тижні європейські держави активізували переговори стосовно розміщення західного контингенту в Україні для контролю за імовірним майбутнім "припиненням вогню".
  • За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.
  • США тим часом висловили підтримку європейській місії, але відмовились брати в ній безпосередню участь.

Українаросійсько-українська війнамиротворці
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