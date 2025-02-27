В МИД заявили, что Украина уже обсуждает распространение "миротворческой миссии" на небо и море

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге 27 февраля сообщил, что Украина уже ведет переговоры с западными партнерами о том, что будущий военный контингент, который будет следить за потенциальным "перемирием", также будет патрулировать воздушное и морское пространство.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Тихий напомнил о заявлении главы МИД Андрея Сибиги, который поднял необходимость расширить дискуссию о западных контингентах в Украине до "разговора об обеспечении обеспечения безопасности воздуха и моря".

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Прямая речь: "Мы считаем, что если наши партнеры и союзники обсуждать возможную отправку этих контингентов для обеспечения долгосрочных мира и безопасности в Украине, то вполне возможно так же говорить о защите украинского неба, в частности патрулированием наших союзников и партнеров их самолетами".

Также спикер подчеркнул необходимость "усиленного присутствия в Черном море", поскольку Россия не отказывается от намерений нарушить свободу судоходства.

"Мы об этом с ними уже говорим на переговорах и считаем, что это серьезная тема, которая требует обсуждения", – отметил представитель МИД.

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Он добавил, что параметры возможной "миротворческой миссии" в Украине могут быть обсуждены на встречах в ближайшее время, в частности саммите Европейского Союза 6 марта.

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