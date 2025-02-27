ЦИК признал избранным нардепом кандидатку, которая зайдет в Раду от "Слуги народа"
Центральная избирательная комиссия признала Инну Свирибу избранным народным депутатом от партии "Слуга народа".
Источник: пресс-служба ЦИК, портал "Чесно"
Детали: Отмечается, что комиссия получила постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Ирины Кормышкиной.
ЦИК рассмотрел документ и признал Инну Свирибу, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список партии "Слуга народа" под № 148, избранной народным депутатом Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.
По данным движения "Чесно", 57-летняя Свириба на момент выборов официально была временно безработной.
Работала дизайнером интерьеров и декоратором. Училась в Европейской школе дизайна (Киев).
До этого работала врачом-гематологом в отделении радиационной гематологии Национального Научного Центра Радиационной Медицины АМН Украины.
Окончила Тернопольский Национальный Медицинский Университет им. И. Я. Горбачевского и получила диплом врача-терапевта. Также окончила Национальную медицинскую академию последипломного образования имени П. Л. Шупика в Киеве, по специальности "врач-гематолог".
Что предшествовало: 25 февраля Верховная Рада поддержала сложение полномочий народного депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной, которую антикоррупционные органы подозревают в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в электронную декларацию.