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ЦИК признал избранным нардепом кандидатку, которая зайдет в Раду от "Слуги народа"

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 февраля 2025, 18:32
ЦИК признал избранным нардепом кандидатку, которая зайдет в Раду от Слуги народа
фото: "Радио Свобода"

Центральная избирательная комиссия признала Инну Свирибу избранным народным депутатом от партии "Слуга народа".

Источник: пресс-служба ЦИК, портал "Чесно"

Детали: Отмечается, что комиссия получила постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Ирины Кормышкиной.

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Инна Свириба
фото с партала "чесно"

ЦИК рассмотрел документ и признал Инну Свирибу, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список партии "Слуга народа" под № 148, избранной народным депутатом Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

По данным движения "Чесно", 57-летняя Свириба на момент выборов официально была временно безработной.

Работала дизайнером интерьеров и декоратором. Училась в Европейской школе дизайна (Киев).

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До этого работала врачом-гематологом в отделении радиационной гематологии Национального Научного Центра Радиационной Медицины АМН Украины.

Окончила Тернопольский Национальный Медицинский Университет им. И. Я. Горбачевского и получила диплом врача-терапевта. Также окончила Национальную медицинскую академию последипломного образования имени П. Л. Шупика в Киеве, по специальности "врач-гематолог".

Что предшествовало: 25 февраля Верховная Рада поддержала сложение полномочий народного депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной, которую антикоррупционные органы подозревают в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в электронную декларацию.

Слуга народаВерховная РадаЦИК
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