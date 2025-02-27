Армія РФ завдала ударів по передмістю Харкова: є постраждалі

Увечері 27 лютого російська армія завдала ударів безпілотниками по передмістю Харкова.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Є інформація про одного пораненого. Загроза безпілотників залишається. Не залишайте укриттів!"

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Оновлено: Згодом Синєгубов повідомив, що унаслідок влучання БпЛА типу "Шахед" пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі, постраждали дві людини. Голова ОВА попередив, що у бік Харкова рухається ще одна група ворожих безпілотників.

За попередніми даними, ворог вдарив щонайменше 12-ма безпілотниками.