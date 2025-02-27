Армия РФ нанесла удары по пригороду Харькова: есть пострадавшие
Четверг, 27 февраля 2025, 20:38
Вечером 27 февраля российская армия нанесла удары беспилотниками по пригороду Харькова.
Источник: председатель ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Есть информация об одном раненом. Угроза беспилотников остается. Не покидайте укрытий!"
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Обновлено: Впоследствии Синегубов сообщил, что в результате попадания БПЛА типа "Шахед" повреждено частное домовладение в Харьковском районе, пострадали два человека. Председатель ОВА предупредил, что в сторону Харькова движется еще одна группа вражеских беспилотников.
По предварительным данным, враг ударил по меньшей мере 12-ю беспилотниками.