Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Рютте після розмови з Трампом анонсував "мільярди" допомоги Україні від членів НАТО

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 лютого 2025, 20:47
Рютте після розмови з Трампом анонсував мільярди допомоги Україні від членів НАТО
Марк Рютте, Дональд Трамп, фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що члени Альянсу продовжать підтримку України.

Джерело: Рютте у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Щодо України члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески в гарантії безпеки".

Реклама:

Деталі: За підсумками розмови Рютте заявив, що "США і НАТО стають сильнішими", а члени Альянсу "швидко збільшують інвестиції в оборону".

РЕКЛАМА:

Що було раніше:

НАТОТрампУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп "не може повірити", що називав Зеленського диктатором
Трамп продовжив низку санкцій проти Росії
відеоУ Києві авто поліції влетіло у позашляховик та втекло з місця ДТП: буде службове розслідування
Чиновниця Чернівецької ОВА, яка нібито не хотіла сидіти поруч із ветераном, звільняється з посади
Ердоган поговорив із Зеленським і Лавровим про можливість відправки турецьких миротворців в Україну
ЗМІ: Трамп хотів скасувати візит Зеленського, але змінив рішення після розмови з Макроном
Усі новини...
НАТО
Рубіо: Єдина загроза НАТО – його члени, які не вкладалися в армію
Премʼєрка Італії назвала членство України в НАТО найкращою гарантією безпеки
Трамп – Україні: "Про НАТО можна забути"
Останні новини
23:02
Стармер: Британія готова задіяти війська та повітряні сили, аби забезпечити мир в Україні
22:39
Мінкульт: Митцям і медійникам відновлять можливість виїзду за кордон після погодження уряду
22:12
Трюдо обіцяє "негайну і дуже сильну" відповідь на тарифи США
22:00
Ампутації – ні. Як в Україні лікарі рятують кінцівки військовим
21:58
Трамп назвав причину "дещо напружених" відносин із Зеленським
21:45
фото, відеоРосіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА: є постраждала
21:34
Трамп не вірить, що Путін може порушити "мирну угоду"
21:22
Чемпіонська арифметика: скільки український боксер Гвоздик заробив на титульних боях
21:21
Туреччина вчетверо скоротила імпорт нафти з РФ після останніх санкцій США
21:18
У Трампа зацікавленні видобутком корисних копалин у Росії після мирної угоди з Україною
Усі новини...
Реклама:
Реклама: