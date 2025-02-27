Рютте після розмови з Трампом анонсував "мільярди" допомоги Україні від членів НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що члени Альянсу продовжать підтримку України.
Джерело: Рютте у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "Щодо України члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески в гарантії безпеки".
Great to talk with @realDonaldTrump— Mark Rutte (@SecGenNATO) February 27, 2025
US & NATO are getting stronger. NATO Allies are moving quickly to invest more in defence. Big increases announced & others to follow.
On Ukraine, Allies are preparing billions more in aid + contributions to security guarantees. pic.twitter.com/d4zxbkGhsD
Деталі: За підсумками розмови Рютте заявив, що "США і НАТО стають сильнішими", а члени Альянсу "швидко збільшують інвестиції в оборону".
Що було раніше:
- Минулого місяця в НАТО заявили, що Альянс перебуває на шляху виконання плану фінансування оборони України на 2025 рік на рівні 40 мільярдів євро.
- Своєю чергою Рютте заявив, що всі держави Альянсу повинні досягнути показника у 2% ВВП на оборонні витрати, бо інакше матимуть справу з Дональдом Трампом.