Рютте після розмови з Трампом анонсував "мільярди" допомоги Україні від членів НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що члени Альянсу продовжать підтримку України.

Джерело: Рютте у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Щодо України члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески в гарантії безпеки".

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Great to talk with @realDonaldTrump

US & NATO are getting stronger. NATO Allies are moving quickly to invest more in defence. Big increases announced & others to follow.

On Ukraine, Allies are preparing billions more in aid + contributions to security guarantees. pic.twitter.com/d4zxbkGhsD — Mark Rutte (@SecGenNATO) February 27, 2025

Деталі: За підсумками розмови Рютте заявив, що "США і НАТО стають сильнішими", а члени Альянсу "швидко збільшують інвестиції в оборону".

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