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Рютте после разговора с Трампом анонсировал "миллиарды" помощи Украине от членов НАТО

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 27 февраля 2025, 20:47
Рютте после разговора с Трампом анонсировал миллиарды помощи Украине от членов НАТО
Марк Рютте, Дональд Трамп, фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что члены Альянса продолжат поддержку Украины.

Источник: Рютте в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "По Украине члены Альянса готовят дополнительные миллиарды помощи и взносы в гарантии безопасности".

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Детали: По итогам разговора Рютте заявил, что "США и НАТО становятся сильнее", а члены Альянса "быстро увеличивают инвестиции в оборону".

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Что предшествовало:

  • В прошлом месяце в НАТО заявили, что Альянс находится на пути выполнения плана финансирования обороны Украины на 2025 год на уровне 40 миллиардов евро.
  • В свою очередь Рютте заявил, что все государства Альянса должны достичь показателя в 2% ВВП на оборонные расходы, иначе будут иметь дело с Дональдом Трампом.

НАТОТрампУкраина
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