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Трамп "не может поверить", что называл Зеленского диктатором

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 27 февраля 2025, 21:02
Трамп не может поверить, что называл Зеленского диктатором
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп выразил удивление тем, что ранее несколько раз назвал Владимира Зеленского диктатором.

Источник: как сообщает "Европейская правда", он сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме 27 февраля

Детали: На вопрос корреспондента BBC о том, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором, Трамп сказал: "Я такое сказал, я не могу поверить, что сказал бы такое. Следующий вопрос".

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Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп несколько раз назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Сам Зеленский позже сказал, что не обиделся на эти слова.

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ТрампЗеленский
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