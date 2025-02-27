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У Трампа зацікавленні видобутком корисних копалин у Росії після мирної угоди з Україною

Марія Ємець, Тетяна ОлійникЧетвер, 27 лютого 2025, 21:18
У Трампа зацікавленні видобутком корисних копалин у Росії після мирної угоди з Україною
Фото - Getty Images

Спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, якого залучили також на "російсько-український" трек, заявив про зацікавленість США у видобутку корисних копалин не лише в Україні, а й у Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Віткоффа в ефірі Fox News

Деталі: Коментуючи очікуване підписання з Україною рамкової угоди про надра, Віткофф сказав, що Сполучені Штати зацікавлені покладами корисних копалин і у Росії.

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"Поклади мінералів в Україні досить великі, але, до речі, вони досить значні і у Росії. І, думаю, буде багато можливостей для співпраці США з Росією, коли ця мирна угода (щодо припинення російсько-української війни – Ред.) буде готова", – сказав Стів Віткофф. 

На уточнююче питання про те, чи він говорить про видобуток корисних копалин також у Росії, Віткофф відповів: "Думаю, буде багато можливостей для економічної співпраці між двома країнами. Так".

Як відомо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона на зустріч з Трампом, під час цього візиту заплановане підписання рамкової угоди про надра.

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Зеленський планує запитати Трампа, серед іншого, про те, чи припиниться підтримка України з боку Сполучених Штатів та на що може розраховувати Україна, а також запитає про переговори Вашингтона й Москви стосовно України. 

Зеленський зазначив, що питання гарантій безпеки в контексті "угоди про надра" зі США є для нього принциповим, і від майбутньої розмови з Трампом залежатиме, чи матиме вона успіх. 

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона

ТрампСША
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