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У Трампа заинтересованы добычей полезных ископаемых в России после мирного соглашения с Украиной

Мария Емец, Татьяна ОлейникЧетверг, 27 февраля 2025, 21:18
У Трампа заинтересованы добычей полезных ископаемых в России после мирного соглашения с Украиной
Фото - Getty Images

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, которого привлекли также на "российско-украинский" трек, заявил о заинтересованности США в добыче полезных ископаемых не только в Украине, но и в России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Уиткоффа в эфире Fox News

Детали: Комментируя ожидаемое подписание с Украиной рамочного соглашения о недрах, Уиткофф сказал, что Соединенные Штаты заинтересованы также в залежах полезных ископаемых в России.

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"Залежи минералов в Украине достаточно большие, но, кстати, они достаточно значительны и в России. И, думаю, будет много возможностей для сотрудничества США с Россией, когда это мирное соглашение (о прекращении российско-украинской войны – Ред.) будет готово", – сказал Стив Уиткофф.

На уточняющий вопрос о том, говорит ли он о добыче полезных ископаемых также в России, Уиткофф ответил: "Думаю, будет много возможностей для экономического сотрудничества между двумя странами. Да".

Как известно, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон на встречу с Трампом, во время этого визита запланировано подписание рамочного соглашения о недрах.

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Зеленский планирует спросить Трампа, среди прочего, о том, прекратится ли поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и на что может рассчитывать Украина, а также спросит о переговорах Вашингтона и Москвы относительно Украины.

Зеленский отметил, что вопрос гарантий безопасности в контексте "соглашения о недрах" с США является для него принципиальным, и от предстоящего разговора с Трампом будет зависеть, будет ли он иметь успех.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.

ТрампСША
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