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Трамп не вірить, що Путін може порушити "мирну угоду"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 27 лютого 2025, 21:34
Трамп не вірить, що Путін може порушити мирну угоду
Путін і Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що російський лідер Володимир Путін порушить "мирну угоду", яка може бути укладена для завершення війни в Україні.

Джерело: Про це він сказав під час зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер, 27 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання, чи вірить Трамп у те, що Путін "дотримуватиметься угоди", яка може бути укладена для "завершення війни" в Україні, президент США відповів: "Я думаю, він стримає своє слово. Я говорив з ним, я його вже тривалий час знаю".

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Трамп також розповів, як разом із Путіним був змушений пережити "російську змову", маючи на увазі розслідування про те, як Росія втручалась у вибори у США 2016 році на боці республіканця.

"Я його (Путіна. – Ред.) вже тривалий час знаю і не вірю, що він планує порушити своє слово. Коли ми укладемо угоду, я думаю, що угода буде виконуватись", – додав він.

Американський лідер заявив, що не думає, "що в нас будуть проблеми з дотриманням угоди, з безпекою".

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Раніше Трамп заявив, що в межах "врегулювання війни" в Україні Владімір Путін буде змушений піти на певні поступки.

Глава Кремля Владімір Путін тим часом розхвалив адміністрацію Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", відзначаючи, що перші контакти з представниками США вселяють "певні сподівання".

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