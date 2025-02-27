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Трамп не верит, что Путин может нарушить "мирное соглашение"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 27 февраля 2025, 21:34
Трамп не верит, что Путин может нарушить мирное соглашение
Путин и Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что российский диктатор Владимир Путин нарушит "мирное соглашение", которое может быть заключено для завершения войны в Украине.

Источник: об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг, 27 февраля, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос, верит ли Трамп в то, что Путин "будет придерживаться соглашения", которое может быть заключено для "завершения войны" в Украине, президент США ответил: "Я думаю, он сдержит свое слово. Я говорил с ним, я его уже долгое время знаю".

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Трамп также рассказал, как вместе с Путиным был вынужден пережить "российский заговор", имея в виду расследование о том, как Россия вмешивалась в выборы в США 2016 году на стороне республиканца.

"Я его (Путина. – Ред.) уже долгое время знаю и не верю, что он планирует нарушить свое слово. Когда мы заключим соглашение, я думаю, что соглашение будет выполняться", – добавил он.

Американский лидер заявил, что не думает, "что у нас будут проблемы с соблюдением соглашения, с безопасностью".

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Ранее Трамп заявил, что в рамках "урегулирования войны" в Украине Владимир Путин будет вынужден пойти на определенные уступки.

Глава Кремля Владимир Путин тем временем расхвалил администрацию Трампа за "прагматизм" и "реальный взгляд на вещи", отмечая, что первые контакты с представителями США внушают "определенные надежды".

ТрампПутин
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