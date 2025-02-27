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Минкульт: Художникам и медийщикам восстановят возможность выезда за границу после согласования правительства

Татьяна ОлейникЧетверг, 27 февраля 2025, 22:39
Минкульт: Художникам и медийщикам восстановят возможность выезда за границу после согласования правительства
иллюстративное фото ГПСУ

В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций объяснили, что ожидают согласования изменений от правительства в постановление о перечне документов, на основе которых предоставляют письмо-содействие мужчинам для выезда за границу. После того обещают восстановить возможность выезда за границу для художников и медийщиков призывного возраста.

Источник: пресс-служба Минкульта

Детали: В министерстве отмечают, что решение является временным и будет действовать до уточнения формальной процедуры, которая бы позволила в дальнейшем избежать злоупотреблений целями культурной дипломатии.

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Дословно: "Министерство предложило проект изменений в постановление Кабинета Министров Украины "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 года № 57. Документ находится на согласовании органов государственной власти в соответствии с Регламентом Кабинета Министров.

Предложения МКСК заключаются в том, чтобы включить в Постановление перечень документов, на основе которых Министерство будет иметь основания предоставлять письмо-содействие мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения".

Детали: Министерство ожидает, что восстановление возможностей для выезда за границу для художников и медийщиков призывного возраста состоится сразу после того, как будут приняты согласованные изменения в постановление правительства. Они будут предусматривать предоставление пакета подтверждающих документов, в частности, о целях и условиях поездки, а также другие детали.

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Также в пресс-службе отметили, что распространенный в медиа комментарий советника министра культуры по вопросам стратегических коммуникаций и международного сотрудничества Дмитрия Золотухина о том, что за год из Украины сбежали 500 мужчин, не является официальной позицией Министерства и содержит персональные интерпретации.

Что предшествовало:

  • 27 февраля в ведомстве сообщили, что с 3 марта приостанавливают выдавать письма содействия в Государственную пограничную службу, по которым художники и медийщики могли выезжать за границу.
  • Причиной такого шага назвали "пробелы в национальном законодательстве", из-за которых некоторые украинцы получали разрешение на выезд за пределы страны, но не возвращались обратно в установленные сроки.

МинкультурыПограничная служба
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