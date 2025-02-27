Минкульт: Художникам и медийщикам восстановят возможность выезда за границу после согласования правительства
В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций объяснили, что ожидают согласования изменений от правительства в постановление о перечне документов, на основе которых предоставляют письмо-содействие мужчинам для выезда за границу. После того обещают восстановить возможность выезда за границу для художников и медийщиков призывного возраста.
Источник: пресс-служба Минкульта
Детали: В министерстве отмечают, что решение является временным и будет действовать до уточнения формальной процедуры, которая бы позволила в дальнейшем избежать злоупотреблений целями культурной дипломатии.
Дословно: "Министерство предложило проект изменений в постановление Кабинета Министров Украины "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 года № 57. Документ находится на согласовании органов государственной власти в соответствии с Регламентом Кабинета Министров.
Предложения МКСК заключаются в том, чтобы включить в Постановление перечень документов, на основе которых Министерство будет иметь основания предоставлять письмо-содействие мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения".
Детали: Министерство ожидает, что восстановление возможностей для выезда за границу для художников и медийщиков призывного возраста состоится сразу после того, как будут приняты согласованные изменения в постановление правительства. Они будут предусматривать предоставление пакета подтверждающих документов, в частности, о целях и условиях поездки, а также другие детали.
Также в пресс-службе отметили, что распространенный в медиа комментарий советника министра культуры по вопросам стратегических коммуникаций и международного сотрудничества Дмитрия Золотухина о том, что за год из Украины сбежали 500 мужчин, не является официальной позицией Министерства и содержит персональные интерпретации.
Что предшествовало:
- 27 февраля в ведомстве сообщили, что с 3 марта приостанавливают выдавать письма содействия в Государственную пограничную службу, по которым художники и медийщики могли выезжать за границу.
- Причиной такого шага назвали "пробелы в национальном законодательстве", из-за которых некоторые украинцы получали разрешение на выезд за пределы страны, но не возвращались обратно в установленные сроки.