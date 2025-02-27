Стармер: Британія готова задіяти війська та повітряні сили, аби забезпечити мир в Україні

Велика Британія готова надіслати свої війська на українську землю і підняти літаки в небо, щоб забезпечити угоду в Україні.

Джерело: заява британського прем’єр-міністра Кіра Стармера після переговорів з президентом CША Дональдом Трампом у Білому домі

Пряма мова: "Я тісно співпрацюю з європейськими лідерами і я чітко заявляю, що Великобританія готова відправити сухопутні війська і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав".

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Деталі: За словами Кіра Стармера, вже 18 країн долучається до процесу мирних переговорів та можливої миротворчої місії в Україні. 2 березня Британія прийме їх 18 країн для подальших переговорів щодо України

Стармер також наголосив, що не можна досягти такого миру, який "винагороджує агресора". Також він додав, що Велика Британія готова посилити свою військову допомогу Україні так, "як ніколи раніше".

Що передувало:

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